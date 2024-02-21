ورش لاكتشاف المواهب الأدبية ضمن أنشطة ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددًا من اللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا السياق نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ورشة لاكتشاف المواهب الأدبية في مجالي الشعر والقصة بمدرسة إطسا الثانوية بمحافظة الفيوم، على مدار يومين، جاءت في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

لقاء بعنوان الكتابة الإبداعية ضمن ورش فرع ثقافة الفيوم

تضمنت الورشة لقاء بعنوان "الكتابة الإبداعية" تحدث خلاله القاص عيد رمضان عن مفهوم الكتابة الإبداعية، موضحا أنها تعني التعبير عن الأفكار والمشاعر بأسلوب مبتكر، كما تناول أشكال الكتابة الإبداعية ومنها الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، وغيرها من القوالب الأدبية التي ترتكز على خيال الكاتب وأفكاره ووجدانه.

واختتم "رمضان" حديثه موضحا الفرق بين القصة، والقصة القصيرة والرواية، هذا بالإضافة إلى تعريف الطلاب ببحور الشعر المختلفة.

كما شهدت الورشة لقاء آخر تحدث خلاله "رمضان" عن قيمة الوقت، مقدما مجموعة من النصائح التي تعين الطلاب على تنظيم الوقت خلال فترة الدراسة أهمها ترتيب الأولويات، وتقسيم المهام، واستغلال الوقت أفضل إستغلال، سواء في حياتنا اليومية أو في الدراسة ويجب استغلاله فيما يفيد كالبدء في الكتابة أو القراءة لبعض كبار الكتاب كنجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، ومحمود عباس العقاد وغيرهم من عظماء الأدب والفكر الذين أثروا الحياة الأدبية بموهبتهم الفذة.

بينما تناول أيمن صديق أستاذ اللغة العربية في لقائه توضيح أهمية القراءة والتعمق في النصوص الأدبية، موضحا دورها في تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات وتعلم كل ما هو جديد والاطلاع على كافة المستجدات والإلمام بها.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرنامج الأدبي لهيئة لقصور الثقافة، المنفذ بالمحافظات بهدف اكتشاف الموهوبين ودعمهم وصقل مواهبهم على أيدي نخبة من المتخصصين ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز الفيوم.