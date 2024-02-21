عمر خيرت في سهرة موسيقية على المسرح الكبير بالأوبرا.. الليلة

يحيي الموسيقار عمر خيرت ليلة موسيقية شتوية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

موعد حفل عمر خيرت في الأوبرا

يقدم عمر خيرت موسيقاه على مدار ليلتين متتاليتين تنطلق الليلة وغدًا في 21 و 22 فبراير الجاري، على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كان قد شارك عمر خيرت حديثًا في فعاليات ليالي سعودية مصرية في الأوبرا، والتي ضمت كوكبة فنية ضخمة من مختلف المجالات، بحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس الأوبرا المصرية د. خالد داغر، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.

أحيى حفل ليالي مصرية الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس.

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

معلومات حول عمر خيرت:

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.