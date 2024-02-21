الاحصاء: 28.5 ٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2022/2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5٪ عن عام 2021/2022 و حققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

واكد التقرير السنوى الصادر اليوم لاحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناول تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام2022/2023 حيث بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه بنسبة زيادة قدرها 17.0 ٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 ٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالى الودائع المصرفية.

ثانياً الائتمان المصرفي :

اشار الجهاز الى ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبـة زيادة قدرهــا 34.5٪ عن عام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث :

وبلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمـــال الخــاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغـــت نسبة الائتمـــان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3 % مـــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

و بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.