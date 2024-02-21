إستعدادًا لشهر رمضان إنطلاق معارض أهلًا رمضان بالإسكندرية

في إطار الإستعدادات لشهر رمضان المبارك، إنطلقت معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية وفقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وفي هذا الإطار تم إطلاق فعاليات معارض أهلا رمضان بعدد 10 فروع بالمجمعات الإستهلاكية بالإسكندرية والتي تمثلت في الفروع الآتية لتشمل جميع أحياء المحافظة:

مجمع وهدان بالمنشية، مجمع الازاريطة بالازاريطة، مجمع كمال الجويلي بمنطقة رشدي، مجمع جناكليس شارع أبو قير، مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف، مجمع أبو العباس بمنطقة بحري، مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير، مجمع البيطاش العجمي، مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير ١، مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

وتضم هذه الفروع عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان المبارك متمثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.

وأوضح الشريف أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم بدء العمل بها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أحياء المحافظة.