الشباب والرياضة والعمل الدولية تنفذان تدريب التوظيف من خلال الأنشطة التفاعلية بالدقهلية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تدريب التوظيف من خلال الأنشطة التفاعلية بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن مشروع "شباب للمستقبل الشباب والرياضة، والذي يهدف الى التدريب على تنمية مهارات التوظيف، وكذلك تعزيز الدمج بين الشباب المصري وشباب الوافدين من خلال الأنشطة.

ويستخدم التدريب منهجية تفاعلية لتنمية مجموعة من المهارات المختلفة التي يتطلبها سوق العمل بما في ذلك مهارات التواصل الفعال وإدارة الوقت والقيادة والعمل في فريق.

الجدير بالذكر أن مشروع أندية البحث عن وظيفة ( شباب للمستقبل ) يستهدف الشباب المصريين والوافدين، ويعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

كما يهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع شباب للمستقبل يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، كما أكد على استهداف الشباب المصريين والوافدين خلال تلك التدريبات لدعم الدمج المجتمعي والاستفادة من طاقات الشباب.





