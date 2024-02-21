اليوم الإعلان عن تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

تعقد إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا مؤتمراً صحفياً في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء بمسرح الهناجر بدار الاوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة ال25 من عمر المهرجان والتي تنطلق في ٢٨ فبراير المقبل حتى ٥ مارس تحت شعار االإسماعيلية 25 عام.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة عشرات من الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك بالإضافة لافلام طلبة معهد السينما التي تقدم بالمهرجان .

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن أعداد الأفلام والدول المشاركة ولجان التحكيم الدولي للأفلام في المسابقات الرسمية.



ويقيم المهرجان هذا العام على هامش الفاعليات معرض" شادي عبد السلام" للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر

ويقام المعرض من أرشيف المصور محمد بكر لصور المخرج الراحل شادي عبدالسلام أمام وخلف الكاميرا، حيث يقام المعرض علي هامش فعاليات المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويترأس المهرجان الناقد الفني عصام زكريا، والمدير الفني رامي المتولي، ونائب رئيس المهرجان اروى تاج الدين وفريق البرمجة مروان عمارة ورشا حسني وإبراهيم سعد .



ويحظى المهرجان بتقدير صناع الأفلام في مصر والعالم ويعتبرونه محطة عرض حيوية لأعمالهم.

وعلى مر الدورات المختلفة للمهرجان، تغيرت إدارته ورؤسائه وتطورت فعالياته في نواح عدة، وبالرغم من ذلك ظل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ملتزماً بعرض أفلام تسجيلية هامة وبارزة وأفلام تحتفل بالسينما والإبداع والأثر الواضح الذي تتركه الأفلام.