تكريم "رشدي" و"القاضي" بجامعة القناة لبلوغهما سن المعاش

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خالص الشكر للعاملين المُحالين للتقاعد، عرفانًا وتقديرًا لما قدموه طوال مسيرتهم المهنية، من نموذج يحتذى به في الإخلاص والعطاء، وأداء واجبهم على أكمل وجه، مثمنًا دورهم ومسيرتهم المُشرفة في إعلاء قيمة وقامة جامعة قناة السويس، وترسيخ مكانتها كأهم وأكبر جامعة في إقليم القناة وسيناء

وأكد " مندور" أن جامعة قناة السويس ستظل بيتًا لأبنائها، الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل إعلاء راية الجامعة، متعهدا بالإلتزام التام بمواصلة تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية على أعلى مستوى لأبنائها المخلصين ممن بلغوا سن التقاعد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة

وفي ذاك السياق - شهدت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة حفل تكريم كل من الأستاذة صفاء رشدي محمد، والأستاذة بدور ذكي القاضي بالوحدة الحسابية الفرعية لكليتي الطب والزراعة لبلوغهما سن المعاش.

حضر الحفل أمناء جامعة المساعدين شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

ومن جانبها- أعربت الدكتورة سهير أبو عيشه عن بالغ سعادتها لروح البهجة والتعاون ومشاعر التآخي والمودة والارتباط، التي سادت الحفل بين جميع الحضور من الجهاز الإداري وإدارات الكليات كأفراد أسرة واحدة.

وفي نهاية الحفل تم منح شهادات التكريم والتقاط الصور التذكارية.