محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المخطط التفصيلي لمدينة طلخا ويشمل المخطط الجديد للمدينة 24 منطقة بها طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وبذلك يصل اجمالي ما تم إعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة الى 469 مخططًا تفصيليًا جديدًا ومعدلًا.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية إحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.

ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.