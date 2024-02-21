تنفيذي الدقهلية يناقش تقنين أملاك الدولة والانتهاء من ملف مخالفات البناء

دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء علي أن علي أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعة من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار مختار إلى أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد، مهنئًا الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وعلي الأمة العربية والإسلامية.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من تجهيز باقي معارض أهلًا رمضان بجميع المراكز والمدن والأحياء وافتتاحها لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية والغرفة التجارية لتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بهذه المعارض.

وأضاف مختار أن هناك تنسيقًا بين المحافظة ومديرية التموين لزيادة عدد مبادرات تخفيض أسعار اللحوم والسلع والمواد الغذائية بجميع المنافذ والمعارض علي مستوى المحافظة بالإضافة إلي مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وكلف "مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات البلدية والصلبة ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية.

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات شملت الموافقة علي طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيص مساحة 300 متر مربع بمدينة المنزلة لإنشاء مجمع خدمات للتأمينات والمعاشات لخدمة كبار السن، كما وافق المجلس استصدار قرارات اعتماد مشروع المخططات التفصيلية للمنطقة الصناعية بجمصة ومشروع المخططات التفصيلية لعدد 9 قطع أراضي مكتسبة من إنشاء الحزام الأمن بمدينة المطرية لتخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية علي بحيرة المنزلة، وتمت الموافقة علي تسكين مكتب صحة بني عبيد بمجمع خدمات بني عبيد بصفة مؤقتة لحين انتهاء أعمال التشطيب للدور الثاني علوي بمجمع المصالح.



