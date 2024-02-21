مصر للألومنيوم تتعاون مع شركة نرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة اليوم أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.

وفقا للاتفاقية، يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أضاف البيان أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لتقليل تكلفة الانتاج وإدخال صناعات جديدة، والحرص على توافق الشركة مع معايير التصنيع العالمية واشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والإلتزام بالقواعد الجديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية.

من المقرر أن تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وتتولى شركة سكاتك "مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر" تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.