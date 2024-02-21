العشرى يكشر عن أنيابه للاعبى الاتحاد قبل مواجهة البنك الاهلى

غير الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى سياسته مع لاعبى الفريق الاخضر فبعد أن كان يتبع معهم سياسة التفاؤل ودعم اللاعبين نفسيا بتشجيعهم و التى أعتبرها بعض اللاعبين نوع من التهاون وهو ما أنعكس على الملعب فى النتائج الاخيرة ليس بالهزائم فقط ولكن لسؤ الاداء منذ ضياع كأس الرابطة وحتى الهزيمة أمام فريق بيراميدز الاسبوع الماضى

وبدأ العشرى يكشر عن أنيابه خلال مران الفريق حيث أعلن عن عدم رضاه عن أداء اللاعبين فضلا عن تهديدهم بإستبعاد اللاعبين المتخاذلين من قائمة الفريق .

ورفض العشرى فكرة إهدار النقاط خاصة فى المبارايات التى من الممكن تخزين نقاطها حفاظا على اداء الفريق الذى بدأه هذا الموسم

وعلمت الوفد بأن العشرى يعتبر المباراة القادمة أمام فريق البنك الأهلى التى يخوضها يوم الاحد المقبل الموافق ٢٥ فبراير الجارى على أرضهبستاد الاسكندرية هى مباراة مصالحة الجماهير المؤازرة لزعيم الثغر

يذكر أن الفريق الاخضر يواجه البنك الاهلى برصيد ١٩ نقطة محتلا المركز الخامس