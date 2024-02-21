قوافل دعم معلمي اللغة العربية بسوهاج تصل دار السلام

واصلت إدارة التعليم الإبتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بقيادة فاضل النحاس مدير الإدارة، تنفيذ فعاليات مبادرة قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة، خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام.

حيث وصلت قوافل الدعم لإدارة دار السلام التعليمية جنوب شرق محافظة سوهاج، وكان في استقبالها راضي الشريف، مدير إدارة دار السلام الذي تابع فعاليات القوافل في مدارس: أحمد رضوان للتعليم الأساسي، دار السلام الابتدائية، مزاته بنين.

من جانبه أكد فاضل النحاس على أن المبادرة يتم تنفيذها في جميع الإدارات التعليمية وفق جدول محدد يستهدف تقديم الدعم لجميع معلمي وموجهي المرحلة الإبتدائية، بمشاركة توجيه عام اللغة العربية بالمديرية، وتوجيه اللغة العربية بالإدارات التعليمية، كما أكد أن القافلة ضمت 60 موجهًا من موجهي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى من إدارتي جرجا البلينا .

وكانت القوافل التعليمية التي أطلقتها إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية قد بدأت فعالياتها بإدارتي طما وساقلتة لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بجميع المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، أن من أهم أولويات وأهداف المبادرة هو قياس مستوى الأداء وفق نواتج التعلم للتلاميذ.