رئيس حماية الشواطئ يتفقد مشروع بئر مسعود الجديد وشواطئ الاسكندرية

تفقد صباح اليوم الاربعاء الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، في وزارة الموارد المائية والرى، جولة ميدانية للوقوف على معدلات التنفيذ بمشروعات حماية ساحل البحر الأبيض المتوسط في الاسكندرية

تفقد مشروعات حماية الشواطئ بطول ساحل البحر في المدينة الساحلية، حيث تم المرور على مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية، بئر مسعود – المحروسة، المرحلة الأولى، لمتابعة الموقف التنفيذى وسير العلم بالمشروع .

رافق رئيس الهيئة، المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والتي قالت أن الجولة تأتي في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال .

وأوضحت أنه جرى تفقد أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة (المرحلة الأولى) والتى تجريها الهيئة حاليًا في منطقتي بئر مسعود والمحروسة شرق الإسكندرية، مشيرة إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالي 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية، كورنيش البحر.

وكان رئيس الهيئة، التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس بديوان المحافظة، لمتابعة المشروعات البحرية التي يتم تنفيذها، والتى تستهدف حماية الشواطئ من التغيرات المناخية وخطورة الأمواج والنحر، حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه.