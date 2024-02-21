أزهر سوهاج يواصل القوافل التعليمية لطالبات الشهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية

تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، واصل رشدي عبد العليم، موجه أول العلوم بالمنطقة القوافل التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية، بحضور الشيخ أبو الوفا محمود، مدير إدارة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، والتي نظمها بمعهد فتيات دار السلام.

وتأتي تلك القوافل التعليمية في إطار حرص المنطقة على مصلحة أبنائها طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وتيسيرًا على أولياء أمورهم خاصة في معاهد الإدارات التي تقع في الأماكن النائية.

وأوضح موجه أول العلوم بالمنطقة والمشرف على تنفيذ القوافل أنًه قد بدأت محاضرات تلك القوافل التعليمية للفصل الدراسي الثاني السبت الماضي بمعهد فتيات دار السلام بمحاضرة استغرقت ثلاث ساعات متواصلة في الكيمياء العضوية، كما تتناول القوافل التعليمية المواد الثقافية لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية والرياضيات بالإضافة إلى اللغة العربية.

وفي سياق متصل أناب فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وفدًا برئاسة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والشرعية، لحضور احتفالية تكريم فضيلة الشيخ عوني أبو عمران، مدير إدارة طهطا الأزهرية، لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

وشارك في الإحتفالية الدكتور مرتضى أبو شارب مدير التعليم الإعدادي، فضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية، وعددٌ من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمدينة طهطا.

وأكد الدكتور محمد حسنى فى كلمته بالاحتفالية أنَّ الأزهر الشريف لا ينسى جهود المخلصين من أبنائه، وأن الجد والاجتهاد والعلم سمات أساسية اتسم بها فضيلة الشيخ عوني خلال مسيرة عمله بالأزهر.

وفي نهاية الاحتفالية، قدم مدير عام العلوم الشرعية والعربية درعَ المنطقة لفضيلة الشيخ عوني، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.