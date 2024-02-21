أتوبيس الفن الجميل يواصل جولاته التثقيفية للأطفال بزيارة مجمع الأديان

نظم أتوبيس الفن الجميل زيارة ميدانية، اليوم الثلاثاء، إلى مجمع الأديان، لأطفال مكتبة السلام الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الزيارة بتفقد مجمع الأديان، حيث اشتملت الزيارة على شرح للمنطقة الأثرية باعتبارها تضم مجموعة من الكنائس والمعابد، بالإضافة لمسجد عمرو بن العاص الذي يعد أقدم مساجد مصر وتعرف الأطفال على أهم المعلومات الخاصة بالمنطقة وسر تسمية الكنيسة المعلقة بهذا الاسم.

تلى الجولة ورشة حكي قدمتها المدربة يمنى حسين عن تاريخ الكنيسة المعلقة وأسباب تسميتها وكذلك رحلة العائلة المقدسة واستقرارها عند حصن بابليون.

كما نفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة رسم باستخدام ألوان الباستيل أويل من وحي الزيارة لتنفيذ لوحات فنية مستوحاة من الفن القبطي.

تأتي الجولات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

واستمرارا للأنشطة المقدمة لأطفال المدارس نفذ فنانو قصر ثقافة 25 يناير يوما ثقافيا لاطفال مدرسه جنة الأطفال للإعاقة الحركية شملت ورشة لعمل حلي بالخرز والصوف نفذتها رغدة كمال وورشة لعمل مجسم للنجمة بورق الفوم.

ورشة لاكتشاف المواهب الأدبية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالفيوم

من ناحية أخرى ، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ورشة لاكتشاف المواهب الأدبية في مجالي الشعر والقصة بمدرسة إطسا الثانوية بمحافظة الفيوم، على مدار يومين، جاءت في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

تضمنت الورشة لقاء بعنوان "الكتابة الإبداعية" تحدث خلاله القاص عيد رمضان عن مفهوم الكتابة الإبداعية، موضحا أنها تعني التعبير عن الأفكار والمشاعر بأسلوب مبتكر، كما تناول أشكال الكتابة الإبداعية ومنها الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، وغيرها من القوالب الأدبية التي ترتكز على خيال الكاتب وأفكاره ووجدانه.

واختتم حديثه موضحا الفرق بين القصة، والقصة القصيرة والرواية، هذا بالإضافة إلى تعريف الطلاب ببحور الشعر المختلفة.

كما شهدت الورشة لقاء آخر تحدث خلاله "رمضان" عن قيمة الوقت، مقدما مجموعة من النصائح التي تعين الطلاب على تنظيم الوقت خلال فترة الدراسة أهمها ترتيب الأولويات، وتقسيم المهام، واستغلال الوقت فيما يفيد كالبدء في الكتابة أو القراءة لبعض كبار الكتاب كنجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، ومحمود عباس العقاد وغيرهم من عظماء الأدب والفكر الذين أثروا الحياة الأدبية بموهبتهم الفذة.

بينما تناول أيمن صديق -أستاذ اللغة العربية- في لقائه توضيح أهمية القراءة والتعمق في النصوص الأدبية، موضحا دورها في تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن البرنامج الأدبي لهيئة لقصور الثقافة، المنفذ بالمحافظات بهدف اكتشاف الموهوبين ودعمهم وصقل مواهبهم على أيدي نخبة من المتخصصين.