رئيس أزهر سوهاج يتابع إختبارات المحفظين بالرواق الأزهري

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق بسوهاج، ختام إختبارات المرحلة الثانية للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا والمنعقدة بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين بسوهاج.

وتهدف مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري إلى مراجعة القرآن الكريم كاملا، وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء، ارتقاءً بمستواهم العلمي، خلال مدة الدورة الواحدة التي تبلغ أربعة أشهر.

ويؤدي الاختبارات بمحافظة سوهاج ١٩٠ محفظًا من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا.

وفي سياق متصل واصل رشدي عبد العليم، موجه أول العلوم بالمنطقة القوافل التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية بحضور الشيخ أبو الوفا محمود، مدير إدارة دار السلام والتي نظمها بمعهد فتيات دار السلام تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

وتأتي تلك القوافل التعليمية في إطار حرص المنطقة على مصلحة أبنائها طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وتيسيرًا على أولياء أمورهم خاصة في معاهد الإدارات التي تقع في الأماكن النائية.

وأوضح موجه أول العلوم بالمنطقة والمشرف على تنفيذ القوافل أنًه قد بدأ محاضرات تلك القوافل التعليمية للفصل الدراسي الثاني السبت الماضي بمعهد فتيات دار السلام بمحاضرة استغرقت ثلاث ساعات متواصلة في الكيمياء العضوية، كما تتناول القوافل التعليمية المواد الثقافية لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية والرياضيات بالإضافة إلى اللغة العربية يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.