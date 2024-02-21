بوتين يُشيد بدور القوات الجوية الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدور وشجاعة عسكريي القوات الجوية الفضائية الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بوتين اليوم الأربعاء خلال تسليم ميداليات وأوسمة الدولة لوحدات جوية عسكرية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية: "تسرني إمكانية تسليم ميداليات حكومية عالية المستوى اليوم لقوات ووحدات الطيران التابعة للقوات الجوية الفضائية".

وأضاف:" لقد أظهر أفراد هذه الوحدات من جنود وضباط شجاعة ورجولة خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث نفذوا آلاف المهام الجوية القتالية وأظهروا أعلى المهارات". وتابع الرئيس الروسي: "أن الجيش الروسي تمكن من تحقيق نقطة التحول في أصعب قطاعات الجبهة"، مؤكدا أن ذلك يشمل أيضا الأعمال البطولية للطيارين العسكريين.

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون، عن أنشطة مؤسسة "المجلس البريطاني"، التي عملت في مجال الاستخبارات لصالح أوكرانيا.

من ناحية أخرى، ذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الأربعاء : "لقد تم الكشف في مقاطعة خيرسون عن أنشطة منظمة المجلس البريطاني، الموالية للحكومة البريطانية، والتي عملت من خلال المنظمات التابعة لها في مجال الاستخبارات لصالح كييف".. مضيفا: "خلال كشف الوقائع تبين أن المجلس البريطاني استخدم منظمة أجنبية للاجئين الأوكرانيين المقيمين على أراضي بريطانيا لجمع معلومات استخباراتية ذات طبيعة عسكرية وسياسية عبر الاتصالات مع أقاربهم في مقاطعة خيرسون"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الروسية تقوم حالياً بعمليات بحث وتحري حول أنشطة " المجلس البريطاني" في المقاطعة وكذلك المتعاونين معه سراً.

وفي السياق، اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عميلا للاستخبارات الأوكرانية؛ بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي في مدينة (لوبنيا) بالقرب من العاصمة (موسكو).

وأشار الجهاز إلى أن المعتقل كان من المفترض أن يُفجر سيارة يتنقل على متنها ضابط لإنفاذ القانون في مقاطعة موسكو.. لافتا إلى أنه تم تفكيك العبوة الناسفة من قبل فنيي المتفجرات بجهاز الأمن الفدرالي الروسي، ولم تقع إصابات في صفوف المدنيين أو العاملين في مجال الأمن"، مؤكدا فتح قضية جنائية بموجب المواد المتعلقة بقضايا الإرهاب والخيانة وإلقاء القبض على المشتبه به.

في المقابل، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 47 مرة في أخر 24 ساعة.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي أطلق إجمالي 88 قذيفة باستخدام مختلف الأسلحة، بما في ذلك قذائف الهاون والمدفعية والرشاشات والدبابات والطائرات بدون طيار. وعلى وجه الخصوص، تم إطلاق 16 قذيفة على مدينة خيرسون، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن من جراء الهجوم الأخير الذي استهدفت فيه القوات الروسية مناطق سكنية تابعة لبلدات المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 30 سبتمبر2022 في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".