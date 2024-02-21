ضبط طالب شرع في التخلص من عامل بسبب خلافات الجيرة بالبلينا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وذلك بسبب التعدى عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي

مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ص . ع . م" 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ ادعاء مشاجرة.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدته "عواطف . ع . م . ع" 54 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية اتهمت "حازم . م . ص . م" 23 سنة طالب ويقيم بذات الناحية بالتعدي على نجلها بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .