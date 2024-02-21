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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله ينتقم من الاحتلال بقصف مستعمرتي أفيفيم وشوميرا

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، وتموضعًا عسكريًا في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم ‏الأربعاء 21-02-2024 مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابةً مباشرة.‏

وأضاف حزب الله: وعند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

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