حزب الله ينتقم من الاحتلال بقصف مستعمرتي أفيفيم وشوميرا

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، وتموضعًا عسكريًا في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم ‏الأربعاء 21-02-2024 مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابةً مباشرة.‏

وأضاف حزب الله: وعند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏