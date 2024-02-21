كشفت وسائل إعلام غربية أن نقص الذخيرة والتأخير في المساعدات الغربية التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية أعطى روسيا الفرصة لشن عمليات هجومية نشطة في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد.

وحسب سبوتنيك، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن بيانات من المعهد الأمريكي لدراسة الحرب "آي إس دابيليو"، فإن "القوات الروسية تتقدم على طول طريق خاركوف - لوغانسك السريع، وستمنع هذه الهجمات القوات المسلحة الأوكرانية من إعداد القوات والموارد لهجوم مضاد".

ويعتقد خبراء أمريكيون أن نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي تسبب في خسارة مدينة أفدييفكا بالنسبة لأوكرانيا، وهي مدينة ذات أهمية عسكرية وسياسية.

وفي المرحلة الحالية، تعتمد أوكرانيا بشكل كامل على المساعدة الغربية، وهي تحاول زيادة إنتاجها من الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية، التي هي في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، إن العمل على تطهير المنطقة في كرينكي قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.