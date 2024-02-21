"برج العرب التكنولوجية" تطلق مبادرة وادي التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع "بي تي إس" القابضة

نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية برعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، ندوة تعريفية عن مبادرة وادى التكنولوجيا التطبيقية وبرنامج زمالة ريادة الأعمال المقدمة من شركة بي تي إس القابضة للاستثمارات الأمريكية والتي تم إطلاقها برعاية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة برج العرب التكنولوجية على دعم وتمكين الطلاب من توليد أفكار مبتكرة تتناول تحديات على أرض الواقع.

يُقدم وادي التكنولوجيا التطبيقية "Kemtech Valley" نموذجًا متميزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يُجمع بين خبرة شركة بي تي إس القابضة للاستثمارات ورؤية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتمثل رسالة وادي التكنولوجيا التطبيقية في دعم ورعاية الكوادر الطلابية المميزة ورواد الأعمال المبتكرين والمشروعات البحثية والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجية التطبيقية، والتركيز على تنمية مهارات ووظائف المستقبل، تلبيةً لحاجة مصر من المهارات والكفاءات لدعم وتنمية المجتمع بما يتناسب مع سوق العمل.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بأن الندوة تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير قدراتهم الإبداعية والريادية حتى تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على الإبداع والعمل الحُر وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار وتزويدهم بالمعلومات والموارد الضرورية لبدء وإدارة أعمالهم.

وأكدت الدكتورة رانيا الشرقاوي ، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، أهمية الندوة فى العمل على ترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز روح المبادرة لدى الطلاب ومساعدة الطلاب فى بناء مشاريعهم الخاصة وأن يتعلم الطلاب كيفية إنشاء وإدارة مشاريعهم وتطوير أفكارهم الإبداعية و مهاراتهم المهنية والريادية المطلوبة في سوق العمل الحديث وتطوير مهارات الحياة اللازمة في سوق العمل، مثل القيادة، واتخاذ القرارات.

وأشارت المهندسة مها مندور الرئيس التنفيذي لشركة بي تي إس القابضة للاستثمارات إلى أهمية الدور الحيوي ال للندوة فى تمكين الشباب وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل وتوفر الفرصة للشباب الجامعي للتعرف على احتياجات سوق العمل وتطلعاته وتقدم التوجيه والإرشاد للطلاب حول كيفية بناء مسيرة مهنية ناجحة.

وحاضر خلال الندوة الدكتور سيد الفار، الأستاذ بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مشيرا أن الندوة تسعى إلى تمكين الطلاب وتطوير مهاراتهم ليس فقط ليكونوا مؤهلين للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، ولكن أيضًا لبناء مشاريعهم الخاصة وتحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال وتهدف إلى توجيه وتطوير الطلاب بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم الجامعي.

وتضمنت الندوة موضوعات من بينها أهمية ريادة الأعمال والمنح المجانية للنوابغ، وكيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى شركات ناشئة، واحتضان مشروعات ابتكارية،وفرص السفر للخارج والمكافآت المالية وتحمل جزئى للمصروفات الجامعية

وتأتي الندوة فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز أهمية مفهوم ريادة الأعمال بين الطلاب ومساعدتهم فى تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.