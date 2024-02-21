قافلة طبية بالقرى والمراكز بالتعاون مع مستشفى أسيوط الجامعي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط وجمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 146 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى المطيعه والشغبه واولاد ابراهيم والوليديه وعرب المدابغ وغرب البلد مركز اسيوط وقريتي المطمر والغريب مركز ساحل سليم بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسيوط وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسيوط وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.