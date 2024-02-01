رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الخميس ، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد ، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة ماجستير بعنوان " تأثير التسميد بأسمدة النانو والأسمدة العادية على محصول وجودة بنجر السكر" بكلية الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور على ابو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي غريب أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة ورئيس لجنة مناقشة الرسالة والحكم عليها.



رحب دسوقي، برئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في رحاب جامعة كفر الشيخ، وقدم شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، موجها له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ.

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد ، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.