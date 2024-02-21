الأربعاء 21 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

75 شاكيًا يطرقون ديوان عام قنا أملًا بحلول لمشاكلهم

السكرتير العام يستمع
السكرتير العام يستمع لمواطنة

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الديوان العام، إستقبل، اليوم الأربعاء، 75 من أصحاب الشكاوى، لعرضها واتخاذ اللازم من المسؤولين. 

وأضاف أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، استقبلوا المواطنين بمكاتبهم.

وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ والمسؤولين استمعوا إلى الشكاوي عن قرب، بهدف الاستجابة السريعة لمطالب الشاكين.

المتحدث الرسمي لمحافظة قنا

وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية. 

ونوه أن ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم

4 طرق لإيصال الشكاوى للمسؤولين: 

وأبرز المتحدث الرسمي، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبيّن أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم. بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

 وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء.

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