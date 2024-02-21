‎حسناء في قرية القمر بورشة مكتبة الإسكندرية

نظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي تحت رعاية اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - ألكسو – إيسيسكو"، وبالاشتراك مع كرسي الألكسو ورشة حكي تحت عنوان: "حسناء في قرية القمر" والتي قدَّمها الشاعر وكاتب الأطفال عبدهالزراع، عضو مجلس إدارة كرسي الألكسو، ورئيس شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

يعد الزراع أحد أهم كتاب الأطفال، والمعنيين بثقافة وفنون الطفل، حاز على جائزة الدولة التشجيعية في شعر الأطفال 2003، وكُرِّم منرئيس الجمهورية في عيد العلم 2005، وشارك في تأسيس مجلة قطر الندى كما رأس تحريرها. فاز بالعديد من الجوائز الأخرى مثل جائزةالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في مجال أدب الأطفال عام 2016، وجائزة اليونسكو في اليوم العالمي لكتاب الطفل الذي نظمته كليةرياض الأطفال جامعة الإسكندرية 2019 عن كتابه "ألوان عمر"، كما وصل إلى القائمة الطويلة في جائزة ساويرس عن ديوانه: "حلملحروف هجاء" 2021.

أقام الزراع العديد من ورش الحكي، وورش الكتابة، والشعر، والقصة، والمسرح، والأغنية، والدراسات والبحوث. ومثَّل مصر في العديد منالمؤتمرات الدولية في دول الإمارات، والأردن، والجزائر، وصدر له أربعون كتابًا بين الشعر، والقصة، المسرح، والدراسات والبحوث.