بث مباشر.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

تواصل جلسات الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

الوفد المصري يتكون من 5 شخصيات دبلوماسية

وتقدم لكم “بوابة الوفد الإلكترونية”، خدمة البث المباشر لمرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، من لاهاي مقر المحكمة.

وكانت استمعت “العدل الدولية” بالأمس لمرافعات عدد من الدول من بينها السعودية والجزائر وجنوب إفريقيا وبلجيكا، ومن المنتظر أن تقوم عدد من الدول بمرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي.

المرافعة المصرية تاريخية

وتترافع مصر اليوم الأربعاء، ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي وتعد المرافعة المصرية تاريخية، خاصة أنها شفوية وتأتى فى سياق دعم القاهرة للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض والتنديد بحرب الأبادة الجماعية فى قطاع غزة للشهر الخامس على التوالى.



وكانت أعلنت محكمة العدل الدولية، فى وقت سابق تفاصيل الجلسات المقرر الاستماع فيها إلى الرأى الاستشارى ضد الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقاً لطلب من الأمم المتحدة التى اختارت فيها عدة دول من بينها مرافعة مصر ضد إسرائيل المقررة اليوم وهى الجلسة التى سيسبقها مرافعة من كولومبيا ويتبعها مرافعة من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.



أوضح بيان للمحكمة أن الوفد المصري يتكون حتى الآن من 5 شخصيات دبلوماسية أساسية يمثلون مصر فى مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وهم السفير حاتم كمال الدين سفير مصر فى هولندا والمستشارة القانونية لوزير الخارجية المصرى ياسمين موسى، وأعضاء سفارة مصر فى لاهاى محمد سمير سالم وماريهام يوسف وشريف عبدالعزيز.