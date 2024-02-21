إعلام إسرائيلي: مراسلات سرية بين "حزب الله" والسنوار تخص جبهة الشمال

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي عثر على وثائق رسمية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، توكد أن قائد حركة "حماس" يحيى السنوار، حصل على التزام من "حزب الله" اللبناني، بفتح جبهة في الشمال.

وحسب سبوتنيك، وفقا لصحيفة "يانيت" الإسرائيلية، فإنه في وثيقة تقييم الوضع كتب السنوار لرجاله: "لقد حصلنا على تعهد بأن المحور سيشارك في مشروع التحرير الكبير نظرا لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها".

ولفت إلى أن "حزب الله يكتفي بإطلاق النار على مواقع في جبل دوف، ومحاولة إرهاق الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه "بطريقة أو بأخرى، حقق (حزب الله) إنجازا تمثل بإخلاء مستوطنات خط التماس وتحويل أكثر من 100 ألف رجل وامرأة إسرائيليين إلى لاجئين في بلدهم".

أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الثلاثاء، عن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان".

وفي بيان رسمي صادر عن "حزب الله" اللبناني، جاء فيه "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".‏