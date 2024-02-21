مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بطريق جنيفة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين بإصابات متفرقة تنوعت ما بين السجات والكدمات والحروح، حراء تعرضهم لحادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل، على طريق جنيفة تجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم لهم، والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، على طريق جنيفة تجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم لهم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.