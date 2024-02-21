الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر بـ"العدل الدولية" خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل

العدل الدولية
العدل الدولية

أكدت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية، حيث إن المذكرة المصرية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم المذكرة المصرية فقط عن أحداث السابع من أكتوبر ولكن ما قبل ذلك.

 

وأضافت "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن المذكرة التي تقدمت بها مصر تتحدث عن إحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية لمدة أكثر من 75 عامًا، مشددة على أن إسرائيل خالفت مبادىء القانون الدولي.

 

وأوضحت أن المذكرة المصرية التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية تحدثت عن سياسات ضم الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن المذكرة المصرية تتطرقت للحديث عن ذلك بشكل تفصيلي.

وتابعت: "نحن أمام مرحلة جديدة لمواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة وأمام المنظمات الدولية، ومصر ستضع النقاط على الحروف وفقًا للمعايير الدولية"، منوهة بأن المذكرة تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان، ووجود إبادة جماعية وتمييز عنصري وترحيل وتهجير وتجويع  للشعب الفلسطيني.

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