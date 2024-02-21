قنا تلجأ إلى أساسات عميقة لحل أزمة الهبوط الأرضي المتكررة

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة لجأت إلى صب أساسات عميقة لعلاج أزمة الهبوط الأرضي المتكرر جنوب مدينة قنا، وضمان عدم تكرارها مرة أخري.

وتفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال الإصلاح التى تجرى بمنطقة الهبوط الأرضى أمام مستشفى الهلال بوسط مدينة قنا.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وشاذلى البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مهندسى الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح .

وأشار المحافظ إلي إنه فور حدوث الهبوط الأرضي اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها للبدء فى إصلاح الهبوط، و غلق اتجاه الطريق، والدفع بمعدات الحفر والصيانة للموقع.

ووجه المحافظ، مسئولى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق امام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.