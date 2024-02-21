رئيس جامعة القناة إنتظام الدراسة في رمضان وإمتحانات نهاية العام أول يونيو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إنتظام الدراسة بجميع الكليات الجامعية طوال شهر رمضان المبارك مؤكدا وضع جداول تم فيها مراعاة مواعيد الافطار .

واكد أن مدة الدراسة للفصل الدراسي الثاني تصل لنحو ١٦ اسبوع حيث بدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير الجاري، وتعقد امتحانات منتصف الفصل الميدتيرم من 23 مارس وحتى 4 إبريل.



أما الامتحانات العملية تعقد 11 مايو، لتبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 18 مايو، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني 30 مايو، بمدة دراسة 16 أسبوع.

وقال أنه خلال الأسبوع الأول والثاني للفصل الدراسي الثاني قام طلاب الجامعة الدارسين بنظام الساعات المعتمدة بالتسجيل، هذا ومن المقرر أن ينتهي التسجيل غداً الخميس الموافق 22 فبراير.

وأكد رئيس الجامعة أن الأسبوع الثالث من الدراسة يتيح للطلاب الحذف والإضافة، أما في حالة وصول الطالب إلى الأسبوع الرابع بدون تسجيل يعتبر منقطع عن التسجيل.

جاء ذلك ضمن الملفات التي طرحت أثناء انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم بتقديم الشكر للكليات على الجهد المبذول لإظهار وإعلان النتائج.



وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرض الجدول الزمني، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو وتنتهي 27 يونيو، لتبدأ أجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2024.



كما تطرق " عبد النعيم" لمناقشة جداول التغذية بالمدن الجامعية خلال شهر رمضان المبارك لوجبتي الإفطار و السحور، لافتاً إلى الاهتمام البالغ من قبل رئيس الجامعة لتوفير

كافة الاحتياجات والمستلزمات للطلاب خلال شهر رمضان، حيث تعمل المدن الجامعية بكامل طاقتها خلال الشهر الفضيل؛ نظرا لانتظام الدراسة بالكليات الجامعية مع شهر رمضان من هذا العام.