الفوضى والاختناقات المرورية تثير غضب الأهالي بمدينة أجا بالدقهلية

سادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة أجا بالدقهلية، خاصة ممن تستلزم ظروفهم اليومية استخدام شارع الجلاء، وذلك بسبب الازدحام الشديد، الذى تشهده شوارع المدينة، نتيجة لانتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستحواذهم على الطرق الرئيسية وسط غياب ملحوظ للمحليات ورجال المرور.

حيث أعرب الأهالى عن غضبهم الشديد، بسبب التكدس المرورى أثناء ساعات الذروة وعدم وجود رجال المرور وناشد المواطنون المسؤولين بسرعة التدخل وحل الأزمة المرورية المتكررة بصفة يومية بشوارع المدينة.

وعبر عماد البدبوى طبيب مقيم بمدينة اجا عن غضبه من التكدس والسيارات التي تسير عكس الاتجاه ومئات المركبات من التوك توك والتى تسير في شوارع المدينة دون ترخيص، في ظل غياب الرقابة المرورية، مطالبًا بتكثيف الحملات المرورية ووجود مكثف لرجال المرور في المحاور التي تشهد اختناقات شديدة، خاصة أوقات الذروة ووضع حل لسيارات الأجرة التي تصطنع المواقف العشوائية بالمدينة.

وطالب أحمد بدر صاحب سوبر ماركت بمدينة أجا لابد من وجود حلول بديلة لتجنب الأزمة المرورية بمدينة أجا التى أصبحت أخطر مشكلات المدينة بصفة يومية وطالب بضرورة القضاء على بؤر الازدحام من خلال توفير بدائل مرورية بصورة سريعة وعاجلة مع تأهيل طرق بديلة وإعادة رصفها ورفع كفاءتها ورفع الإشغالات وخصوصًا الشارع الممتد من كوبرى أجا القديم وحتى مبنى ديوان رئاسة مركز ومدينة أجا وشارع المستشفى.

وأضاف صلاح محمود موظف "المسئولين بمجلس المدينة مش بينزلوا من مكاتبهم ويشوفوا شوارع مدينة أجا ومدي السوء اللي وصلت لها فضلا عن وجود البائعين من خضار وفاكهه بالشماسي والأفران اللي يشوي الذرة وشوف بقي القمامة عاملة ازاي هو إحنا مينفعش ابدا نعيش في مكان محترم هو لازم العشوائية تحكم تصرفاتنا بالشكل ده هو مش من حقنا نعيش ونمشي في شارع محترم ونظيف مش عارف رئيس مجلس مدينة أجا شايف الكلام ده ولا صعب عليه ينزل من مكتبه ويشوف مدينة أجا بكل سلبياتها".