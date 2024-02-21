ختام فاعليات المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بالإسماعيلية

اختتمت اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بمحافظة الإسماعيلية والتي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وفي إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وكان قد تم اختيار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لتكون المحافظة الثانية على مستوى الجمهورية لتنفيذ ورش العمل الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الطفل ومبادرة "دوى" وذلك لما يشهده تعليم الإسماعيلية من تميز فى الأنشطة التربوية وحصد العديد من المراكز الجمهورية فى مختلف توجيهات الأنشطة.

وشهدت المبادرة حضور أمين الدسوقى مدير عام الإدارة المركزية للأنشطة الثقافية والفنية تحت رعاية محمد بحيري وكيل الوزارة وإشراف عام سامي فضل وكيل المديرية وولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وقد تم تنفيذ فعاليات المبادرة من مستشار المجلس القومي للطفولة الدكتور سمير أبو ريا وفريق العمل من منسقي برامج المجلس وذلك بمشاركة توجيهات الأنشطة التربوية المستهدفة لتنفيذ البرنامج والمبادرة وكذلك توجيه التربية الاجتماعية وتوجيه التربية الرياضية وتوجيه المسرح وتوجيه الصحافة والإعلام.

وذلك بتدريب بعض من أخصائي الأنشطة للمرحلة الابتدائية والإعدادية تحت إشراف موجهي عموم الأنشطة، لبدء تثقيف الأخصائيين بأنشطة مبادرة دوي وهي من ضمن برامج المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعميمها وتنفيذها على باقي مدارس المحافظة.