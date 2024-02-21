أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يكرمون وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

استقبل الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم وفدًا من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، وذلك في زيارة استثنائية لتكريم وكيل الوزارة وتقديم درع باسم أعضاء النموذج، تثمينًا لجهوده المبذولة في دعم وتمكين الشباب، وإظهار الملتقيات البرلمانية بمظهر مشرف ومتميز.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور المتميز لأعضاء النموذج، والمشاركة في جميع الفعاليات بالمحافظة والمركزية، وأن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على استعداد لتنفيذ المبادرات والأنشطة ومقترحات الشباب بشكل مؤثر وايجابي.

ودعا محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، لعقد اجتماع تنسيقي مع أعضاء الجمعية العمومية لوضع آليات وضوابط العمل خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب.