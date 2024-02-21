الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جدول وموعد صرف معاشات شهر مارس 2024

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. مع اقتراب صرف معاشات شهر مارس، يشهد محرك البحث "جوجل" بحثًا مكثفًا من قبل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

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معاشات شهر مارس 2024

ويمكن صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، في يوم 1 مارس 2024، عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، ومنافذ البريد المصرى، وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM، فضلاً عن فروع بنوك والبنوك التجارية.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و2 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية يومي 3 و4 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة يومي 5 و6 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

 زيادة المعاشات

جدير بالذكر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، بصرف 15% زيادة في المعاشات بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، فضلاً عن 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.

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