عروض النداهة على مسرح الجمهورية.. السبت

تواصل الأوبرا أهدافها في نشر مختلف ألوان الإبداع الجاد، برئاسة الدكتور خالد داغر عرض "النداهة" لفرقة فرسان الشرق للتراث ومن تصميم وإخراج رجوي حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير.

مواعيد عرض النداهة

تُعرض النداهة على مدار وذلك لمدة 3 ليالٍ متصلة تبدأ في الثامنة مساء الخميس، الجمعة، السبت 22 ، 23، 24 فبراير على مسرح الجمهورية .

العرض إعداد موسيقي محمد خالد، وتصميم اضاءة رضا ابراهيم ، ديكور وملابس انيس اسماعيل ويدور حول التساؤلات التي تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة.

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين بدوي (النداهة)، إبراهيم خالد (العقل)، باسم مجدى (القلب)، محمد هلال (الأخ)، أمجد عبدالعزيز (المجذوب).

يذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.