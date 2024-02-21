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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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“القاهرة الإخبارية”: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في دمشق

أرشيفية
أرشيفية

كشف مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن أن هناك أنباء عن استهداف قيادي إيراني في قصف إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة السكني بدمشق، وتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين. 

 

أعلنت وسائل إعلام سورية، مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق، وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

أنباء عن استهداف قيادي إيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي كفر سوسة السكني بدمشق

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة ‎دمشق.
 

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