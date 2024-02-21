“القاهرة الإخبارية”: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في دمشق

كشف مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن أن هناك أنباء عن استهداف قيادي إيراني في قصف إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة السكني بدمشق، وتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين.

أعلنت وسائل إعلام سورية، مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق، وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

أنباء عن استهداف قيادي إيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي كفر سوسة السكني بدمشق

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة ‎دمشق.

