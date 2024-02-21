قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة"، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق ٢٢/ ٢/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بقطع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.