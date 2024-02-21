استهداف قيادي إيراني في العدوان الإسرائيلي على دمشق

تواترت أنباء عن استهداف قيادي إيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي كفر سوسة السكني بدمشق صباح اليوم.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن أن عدوانًا إسرائيليًا بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة ‎دمشق.

وقالت العربية، إن العدوان الإسرائيلي استهداف مكتبًا للحشد في بابل بصاروخ بعد مقتل ناشط صدري.

من ناحية أخرى قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف أسفر عنه حتى الآن 52 شهيدًا، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

