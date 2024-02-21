الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استهداف قيادي إيراني في العدوان الإسرائيلي على دمشق

بوابة الوفد الإلكترونية

تواترت أنباء عن استهداف قيادي إيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي كفر سوسة السكني بدمشق صباح اليوم.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن أن عدوانًا إسرائيليًا بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة ‎دمشق.
وقالت العربية، إن العدوان الإسرائيلي  استهداف مكتبًا للحشد في بابل بصاروخ بعد مقتل ناشط صدري.

من ناحية أخرى قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف أسفر عنه حتى الآن 52 شهيدًا، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.
 

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