تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا للهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة و894 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة 536 شاحنة بضائع و83 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 358 شاحنة بضائع و7 سيارات.

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء السفينة الحرية2 والسفينة ANEMOS وعلي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الى الهند واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 1 وأمل، وغادرت الميناء العبارة امل، كما تم تداول 3265 طن بضائع عامة ومتنوعة و450 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور وايلة وكوين نفرتيتي وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكبا بموانيها.



وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 6 مليون و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 مليون و212 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 الف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 4 مليون و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.





