تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون اليوم في الدوري الإنجليزي

استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول المتوقع النهائي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد، والمقدمة من يوم 24 فبراير ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 – 2024.

يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وعدم منح الفرصة للسيتي أو أرسنال بخطف الصدارة.

ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي الوصيف ونقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثالث، حيث يشهد الصراع على اللقب منافسة شرسة بين الثلاثي بعد مرور 25 جولة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون:

حارس المرمى: كويمين كيليهر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي.

الوسط : هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش.

الهجوم: لويس دياز - جاكبو - محمد صلاح.

على الجانب الأخر يبحث فريق لوتون تاون عن الخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية للابتعاد عن قاع جدول الدوري الإنجليزي والهروب من شبح الهبوط الذي يطار الفريق بقوة هذا الموسم.

ويتواجد فريق لوتون تاون في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و5 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 14 مباراة.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم والقنوات الناقلة:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيقود اللقاء الحكم اندرو مادلي، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي.