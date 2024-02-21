ليفربول يفقتد 5 لاعبين في مواجهة لوتون تاون بالدوري اليوم

يقع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في ورطة كبيرة بسبب استمرار غياب 5 لاعبين عن فريقه أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان يلتقي ليفربول و لوتون تاون، اليوم الأربعاء، في افتتاح الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب المدير الفني للفريق على الخماسي المصاب إذ قال في مؤتمر صحفي: ""أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين ضد لوتون تاون".



وأوضح "أليسون يعاني من إصابة عضلية، لست متأكدًا من طول المدة. فيما يعاني ديوجو جوتا بسبب إصابة في الركبة".

ولم يتحدث كلوب عن اضابة محمد صلاح ومدي قدرته علي المشاركة في لقاء الغد أو عدمها، وذلك بعدما كشفت تقارير عن تعرضه لاصابة خلال المباراة الاخيرة بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

ويتربع فريق ليفربول حاليا علي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي و نقطتين عن أرسنال أقرب ملاحقيه.