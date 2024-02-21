الأربعاء 21 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية البرازيلي يدين تصريحات إسرائيل على لولا دا سيلفا

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

دخل الخلاف الدبلوماسي بين البرازيل وإسرائيل يومه الثالث، أمس الثلاثاء، إذ وصف وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا رد إسرائيل على التعليقات التي أدلى بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن قطاع غزة بأنه "غير مقبول" و"غير صادق".

وبعد أن شبه الرئيس البرازيلي، يوم الأحد الماضي، الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود، قالت إسرائيل، يوم الاثنين، إن لولا غير مرحب به فيها إلى أن يتراجع عن تصريحاته.

ورد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أمس الثلاثاء، على إسرائيل، بحسب رويترز.

وقال فييرا، لرويترز ووكالة أنباء أخرى خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "أن تخاطب وزارة خارجية رئيس دولة من دولة صديقة بهذه الطريقة هو أمر غير مألوف ومثير للاشمئزاز".

وأضاف "إنها صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة.

 

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