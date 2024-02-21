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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الطيب: الهجوم على حازم إمام بعد فشل منتخب مصر في أمم أفريقيا "منطقي"

حازم إمام
حازم إمام

كشف أحمد الطيب، المعلق الرياضي عن رأيه في الهجوم الذي تعرض له حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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وأكد أحمد الطيب، أن الهجوم على حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، بعد فشل منتخب مصر في أمم أفريقيا "أمر منطقي".

الهحوم على حازم إمام منطقي

وأضاف الطيب في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الهجوم على حازم إمام منطقي بعد النتائج السيئة للمنتخب في أمم أفريقيا ولكن يجب عليه أن يتقبل الأمر".

وتابع: "حازم إمام نجم كبير وأسطورة كروية ولكن يجب عليه أن يتقبل الانتقادات لأنه أصبح مسؤول".

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