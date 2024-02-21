ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند أمام برينتفورد

يشتعل الصراع علي لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد وصولنا للجولة ال25 من الدوري الإنجليزي امس الثلاثاء.



وتمكن المهاجم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي من تسجيل هدف التقدم لصالح السيتي، في الدقيقة 70، بعدما نجح في مراوغة مدافع برينتفورد وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة في الشباك.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 17 هدفًا.

2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

3 - دومينيك سولانكي، بورنموث 14 هدفًا.

4 - أولي واتكينز، أستون فيلا 13 هدفًا.

5- بوكايو ساكا، آرسنال، 12 هدفًا.

6- سون هيونج مين، توتنهام هوتسبير، 12 هدفاً.

7 - جارود بوين، وست هام يونايتد، 11 هدفًا.

8 - ريتشارليسون، توتنهام، 10 أهداف.

9 - هوانج هي تشان، ولفرهامبتون 10 أهداف.

10 - كول بالمر، تشيلسي 10 أهداف.