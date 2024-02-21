موعد انتهاء التسجيل في استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

تنتهى المدة المحددة لتسجيل وملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الخميس 22 فبراير الجاري. و حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية الأسبوع الجاري كآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024، وطالبت الطلاب المتأخرين عن تسجيل الاستمارة بسرعة تسجيلها وملء البيانات قبل غلق باب التقدم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات https://moe-register.emis.gov.eg