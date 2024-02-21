متابعة لمشروعات "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وفى اطار استمرار المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المشاركة فى تنفيذ مشروعات قطاعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " بقرى مركز شبين القناطر تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة السيد المحاسب خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وبحضور السيد المهندس محمد صبحى دار الهندسة استشارى مجلس الوزراء ومسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى وزارة الاسكان جهة الاسناد والطرح لقطاع الرصف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر ومسئولى شركات المرافق ( مياه الشرب والصرف الصحى بشبين القناطر – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ).

وذلك بحضور عددا رؤساء الوحدات المحلية القروية بمنشأة الكرام وطحوريا ومسئولى إدارة طرق المركز حيث تسليم عدد 2 من القرى التى تم انتهاء اعمال البنية الاساسية بها " المرافق " لبدء اعمال الرصف بها وهى قرية منشأة الكرام - وقرية كفرالصهبى التابعة للوحدة المحلية بطحوريا.



وذلك ضمن اعمال التنسيق المستمرة بين جهات الاسناد وشركات المرافق والوحدات المحلية جنيا لثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركز شبين القناطر .