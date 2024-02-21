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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بن رمضان يدخل حسابات الأهلي لتعويض أليو ديانج

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

دخل محمد علي بن رمضان نجم وسط فريق الترجي التونسي السابق والمحترف في الدوري المجري حالياً دخل حسابات النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" رشحت إدارة الاسكوتنيج بقيادة هاني رمزي النجم التونسي محمد علي بن رمضان المحترف في الدوري المجري للانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم وتعويض المالي أليو ديانج لاعب خط الوسط المصابا حالياً ويخضع لجراحة في غضروف الركبة ومن الأرجح أن يغيب لمدة تصل إلى 3 شهور عن الملاعب".

وتابع:"يجهز النادي الأهلي عرض رسمي من أجل التعاقد مع محمد علي بن رمضان في الميركاتو الصيفي وجس نبض ناديه لحسم الصفقة بشكل رسمي في الصيف خاصة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على صفقة لاعب الترجي التونسي السابق".

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