ننشر اعترافات المتهمين بقتل يمني الجنسية في بولاق الدكرور

استمعت جهات التحقيق بالجيزة، لأقوال المتهمين بقتل يمني الجنسية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، واعترف المتهمون بأنهم استغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره.

وأضافوا أن المجنى عليه أغدق عليهم من الأموال والعملات الأجنبية، فجعلهم يطمعون في سرقته باستخدام الأقراص المنومة، بعد أن اتفقوا مع باقى المتهمين من تمكينهم من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدوا عليه، وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.

وأقرا المتهمون في أقوالهم أمام النيابة بإنهم استولوا على مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات، والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.

وأرشد المتهمون عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بإخفاء المسروقات لدى ابنة زوجة المتهم الأول، المدعوة أية رضا محمود، 23 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة أوسيم بالجيزة.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس المتهمين بقتل "يمني الجنسية" في الجيزة لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من : رمضان محمد بليدى على 29 عام سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد" وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية" 19 عام خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها " دينا" 22 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة وسهير عبدالحليم وشهرتها "منة" 17 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه، واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات