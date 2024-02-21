جوارديولا : هدف هالاند اسكت أصوات المنتقدين لمانشيستر سيتي

أكد الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي الأنجليزي ان هدف الفوز للفريق السماوي امام منافسه برينتفورد اخرس الانتقادات التي توجه لفريق مانشيستر سيتي والمهاجم النرويجي في الوقت الحالي .

وكان مانشيستر سيتي قد حقق فوزا صعبا في الدوري الأنجليزي على برينتفورد بهدف مقابل لاشىء سجله ايرلينج هالاند لتتوقف مؤقتا أصوات الساخطين على أداء ايرلينج هالاند الذي تهيأت له تسع فرص حقيقية في مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي والتي انتهت بالتعادل كما اهدر هدفا لا يضيع بضربة رأس في الشوط الثاني لكنه عاد امام برينتفورد وسجل هدف الفوز الذي وضع مانشيستر سيتي على بعد نقطة واحدة من ليفربول المتصدر .

وقال بيب جوارديولا المهاجمين الكبار لا يتعرضون لمثل تلك الانتقادات الاذعة لأنهم في اي وقت قادرين على إسكات اي انتقادات . سجل هالاند هدف الفوز بعد معاناة شديدة امام برينتفورد . اعتقد اننا قدمنا مباراة كبيرة .

وعن عدم مشاركة كيفين دي بروين خلال المباراة قال بيب جوارديولا : اليوم لم نستطع إدخال كيفين دي بروين في التشكيل كان لديه بعض الآلام العضلية قبل المباراة ولم نرد المجازفة به خلال المباراة . هو في حالة طيبة لكن في ظل عدم مشاركة كيفين دي بروين لمدة تزيد عن الستة أشهر فكان لابد من الحذر وعدم المجازفة .